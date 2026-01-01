Qu'est-ce qu'un domaine .fund ?

Un domaine .fund est conçu pour toute personne travaillant avec des ressources, financières ou autres. C'est une adresse web claire et pertinente pour les organismes sans but lucratif, les sociétés d'investissement, les campagnes de collecte de fonds ou les programmes de subventions.

Si votre objectif est d'avoir un impact, d'aider les autres à contribuer ou de gérer la croissance avec intégrité, un domaine .fund donne le ton juste à votre public.