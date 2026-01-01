Augmentez le nombre d'inscriptions et de téléchargements grâce à un domaine .software
Enregistrez un domaine .software pour votre solution SaaS ou votre agence de développement d'applications.
Simplifiez-vous la vie avec .software
De la commande de repas en ligne au suivi de l'activité physique, les applications simplifient considérablement la vie. Les logiciels d'entreprise, tels que les systèmes CRM et les outils d'automatisation marketing, ont également permis à d'innombrables organisations d'accroître leur productivité.
Désormais, les programmeurs et les développeurs d'applications mobiles peuvent utiliser l'extension .software pour se démarquer dans le secteur technologique concurrentiel. Enregistrez votre nom de domaine .software dès aujourd'hui et faites savoir à vos utilisateurs comment vos logiciels peuvent améliorer leur quotidien.
Pourquoi choisir un domaine .software ?
Que vous soyez un ingénieur logiciel chevronné ou un étudiant souhaitant gagner sa vie en programmant, l'extension .software est idéale pour mettre en valeur vos meilleurs travaux. Les utilisateurs sauront d'un coup d'œil que votre site propose des solutions logicielles.
Comparées aux extensions populaires comme .com et .net, les extensions spécifiques à un secteur d'activité, telles que .software, sont plus faciles à mémoriser. Vous pouvez vous amuser avec des noms de domaine originaux comme kevinbuilds.software, marketing.software ou reviewsofbest.software pour marquer les esprits.