Simplifiez-vous la vie avec .software

De la commande de repas en ligne au suivi de l'activité physique, les applications simplifient considérablement la vie. Les logiciels d'entreprise, tels que les systèmes CRM et les outils d'automatisation marketing, ont également permis à d'innombrables organisations d'accroître leur productivité.

Désormais, les programmeurs et les développeurs d'applications mobiles peuvent utiliser l'extension .software pour se démarquer dans le secteur technologique concurrentiel. Enregistrez votre nom de domaine .software dès aujourd'hui et faites savoir à vos utilisateurs comment vos logiciels peuvent améliorer leur quotidien.