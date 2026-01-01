Ne manquez pas les offres du Nouvel An !
Un domaine .ski connecte directement votre site web aux pistes.

.ski
Protection de la confidentialité WHOIS gratuite
Support 24h/24 et 7j/7
Aucune compétence technique requise
Consulter d'autres extensions de nom de domaine

Pourquoi enregistrer un domaine .ski ?

Créez votre propre niche dans le monde des sports d'hiver avec un domaine conçu pour les pistes.
  • Montrez aux skieurs et snowboarders qu'ils sont au bon endroit dès le premier coup d'œil.
  • Créez un nom de domaine aussi mémorable que les panoramas depuis le sommet.
  • Aidez les internautes à trouver vos services ou votre contenu lorsqu'ils planifient leur prochain voyage ou renouvellent leur équipement.
  • Lancez un site web pour votre station, vendez du matériel d'hiver, organisez des excursions ou gérez un blog sur les sports de neige : tout est possible.
Le curseur de la souris pointe vers une page web affichant le texte « www », indiquant une adresse de site web.

Que signifie un domaine .ski ?

Un domaine .ski est un domaine de premier niveau spécialisé, conçu pour tous les acteurs du ski et des sports d'hiver. Stations de ski, magasins de location, moniteurs, marques, blogueurs et organisateurs d'excursions l'utilisent pour indiquer leur activité et leur clientèle.
Elle apporte de la clarté, renforce la confiance et permet à votre site de se démarquer sur un marché concurrentiel. Que vous développiez une plateforme de destination ou une marque lifestyle, l'extension .ski donne le ton juste.
Prêt à laisser votre empreinte sur les pistes ? Enregistrez votre domaine .ski dès aujourd'hui.
Schéma illustrant un réseau avec une serrure et une clé, symbolisant la sécurité et le contrôle d'accès dans les systèmes numériques.

Informations de domaine pour .ski

TLD
.ski
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
10 ans
La protection de la vie privée est-elle prise en charge ?
Oui
Le verrouillage est-il pris en charge ?
Oui
DNSSEC est-il pris en charge ?
Oui
Frais ICANN
0,17 €

