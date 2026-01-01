Que signifie un domaine .ski ?

Un domaine .ski est un domaine de premier niveau spécialisé, conçu pour tous les acteurs du ski et des sports d'hiver. Stations de ski, magasins de location, moniteurs, marques, blogueurs et organisateurs d'excursions l'utilisent pour indiquer leur activité et leur clientèle.

Elle apporte de la clarté, renforce la confiance et permet à votre site de se démarquer sur un marché concurrentiel. Que vous développiez une plateforme de destination ou une marque lifestyle, l'extension .ski donne le ton juste.

Prêt à laisser votre empreinte sur les pistes ? Enregistrez votre domaine .ski dès aujourd'hui.