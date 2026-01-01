.ski डोमेन के साथ अपने ब्रांड को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं।
₹ 6,549.0069% की बचत₹ 2,009.00 /पहला वर्ष
.ski डोमेन आपकी वेबसाइट को सीधे स्कीइंग ढलानों से जोड़ता है।
.ski डोमेन क्यों रजिस्टर करें?
ढलानों के लिए बने एक डोमेन के साथ शीतकालीन खेलों की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाएं।
- स्कीयर और स्नोबोर्डर्स को पहली नज़र में ही पता चल जाएगा कि वे सही जगह पर हैं।
- अपने डोमेन नाम को शिखर से दिखने वाले नज़ारों जितना यादगार बनाएं।
- लोगों को अपनी अगली यात्रा या गियर अपग्रेड की योजना बनाते समय आपकी सेवाओं या सामग्री को खोजने में मदद करें।
- रिसॉर्ट साइट लॉन्च करें, विंटर गियर बेचें, टूर का प्रचार करें या स्नो-स्पोर्ट ब्लॉग चलाएं - सब कुछ संभव है।
.ski डोमेन का क्या अर्थ है?
.ski डोमेन स्कीइंग और शीतकालीन खेलों से जुड़े सभी लोगों के लिए बनाया गया एक विशेष शीर्ष-स्तरीय डोमेन है। रिसॉर्ट, किराये की दुकानें, प्रशिक्षक, ब्रांड, ब्लॉगर और टूर प्रदाता सभी इसका उपयोग यह बताने के लिए करते हैं कि वे क्या करते हैं और किसे सेवा प्रदान करते हैं।
यह स्पष्टता बढ़ाता है, विश्वास मजबूत करता है और भीड़ भरे बाजार में आपकी साइट को अलग पहचान दिलाने में मदद करता है। चाहे आप डेस्टिनेशन प्लेटफॉर्म बना रहे हों या लाइफस्टाइल ब्रांड, .ski सही माहौल तैयार करता है।
पहाड़ों पर अपनी छाप छोड़ने के लिए तैयार हैं? आज ही अपना .ski डोमेन रजिस्टर करें।
.ski के लिए डोमेन जानकारी
टीएलडी
.ski
टीएलडी प्रकार
gTLD
न्यूनतम पंजीकरण अवधि
1 वर्ष
पंजीकरण की अधिकतम अवधि
10 वर्ष
क्या गोपनीयता संरक्षण समर्थित है?
हाँ
क्या लॉक समर्थित है?
हाँ
क्या DNSSEC समर्थित है?
हाँ
आईसीएएनएन शुल्क
₹17.44