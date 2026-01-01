New Year सेल ऑफर हाथ से न जाने दें!
.bio डोमेन क्या है?

बायोलॉजी का संक्षिप्त रूप, .bio वैज्ञानिकों, चिकित्सकों, पशु अधिकार कार्यकर्ताओं, किसानों, जैविक खाद्य उत्पादकों और पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए स्वाभाविक वेब पता है।
यदि आप दुनिया को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो आज ही एक .bio डोमेन पंजीकृत करें और स्थिरता के प्रति अपने जुनून को साझा करें।
.bio डोमेन क्यों चुनें?

  • व्यक्तिगत प्रोफाइल, पोर्टफोलियो और "लिंक इन बायो" साइटों के लिए बेहतरीन
  • सभी के लिए खुला, कोई प्रतिबंध नहीं
  • बायोटेक, विज्ञान और पर्यावरण उद्योगों के लिए भी प्रासंगिक
  • संक्षिप्त, यादगार और ब्रांडिंग में आसान
  • रचनाकारों, प्रभावशाली व्यक्तियों और व्यक्तिगत पहचान बनाने वाले पेशेवरों के लिए बिल्कुल सही।
