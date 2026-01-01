.ws डोमेन क्या है?

.ws एक्सटेंशन समोआ का कंट्री कोड टॉप-लेवल डोमेन (ccTLD) है। हालांकि, चूंकि दुनिया में कोई भी इस TLD को रजिस्टर और इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए .ws को वेबसाइट या वेब सर्विस के संक्षिप्त रूप में रीब्रांड किया गया है।

संतृप्त .com बाजार से बाहर निकलने और आज ही .ws डोमेन नाम के साथ वर्ल्ड वाइड वेब में अपनी पहचान बनाने का समय आ गया है।