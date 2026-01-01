.ws डोमेन के साथ वेब पर अपनी अनूठी जगह बनाएं।
₹ 3,489.007% की बचत₹ 3,229.00 /पहला वर्ष
कुछ ही क्लिक में अपना .ws डोमेन ढूंढें और रजिस्टर करें।
अन्य डोमेन एक्सटेंशन्स देखें
निःशुल्क WHOIS गोपनीयता सुरक्षा
24/7 सहायता
तकनीकी ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं
.ws डोमेन क्या है?
.ws एक्सटेंशन समोआ का कंट्री कोड टॉप-लेवल डोमेन (ccTLD) है। हालांकि, चूंकि दुनिया में कोई भी इस TLD को रजिस्टर और इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए .ws को वेबसाइट या वेब सर्विस के संक्षिप्त रूप में रीब्रांड किया गया है।
संतृप्त .com बाजार से बाहर निकलने और आज ही .ws डोमेन नाम के साथ वर्ल्ड वाइड वेब में अपनी पहचान बनाने का समय आ गया है।
.ws डोमेन क्यों चुनें?
- समोआ का कंट्री कोड, जिसे अक्सर "वेबसाइट" के रूप में विज्ञापित किया जाता है
- पंजीकरण के लिए सभी के लिए खुला
- संक्षिप्त, आकर्षक और विभिन्न उद्योगों में उपयोगी
- यदि आपका .com डोमेन पहले से ही किसी और ने ले रखा है तो यह एक बेहतरीन विकल्प है
- याद रखने में आसान, रचनात्मक ब्रांडिंग के अवसर प्रदान करता है।