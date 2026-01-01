.com-au डोमेन

नहीं। .com एक सामान्य टॉप-लेवल डोमेन है। इसका किसी विशेष क्षेत्र या उद्योग से कोई सख्त संबंध नहीं है, यही कारण है कि यह दुनिया के सबसे लोकप्रिय डोमेन एंडिंग में से एक है। यदि आप अपने व्यवसाय को अपने निवास स्थान से परे अन्य देशों में विस्तारित करने की योजना बना रहे हैं तो यह एक अच्छा विकल्प है।

दूसरी ओर, .com.au ऑस्ट्रेलिया में मौजूद व्यवसायों के लिए एक कंट्री-कोड सेकंड-लेवल डोमेन है। यह उन ब्रांडों के लिए एक बेहतर विकल्प है जिनका मुख्य लक्षित बाजार ऑस्ट्रेलिया में है।