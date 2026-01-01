New Year सेल ऑफर हाथ से न जाने दें!
₹  3,579.0078% की बचत
₹  789.00 /पहला वर्ष

वित्त, बजट या निवेश से संबंधित किसी भी चीज़ के लिए एक स्मार्ट, सरल डोमेन।

.money डोमेन को रजिस्टर क्यों करें?

एक ऐसा ब्रांड बनाएं जो आसानी से याद रखा जा सके और जिसकी गलत व्याख्या करना असंभव हो।
  • अपनी विशिष्ट साइट को स्पष्ट करें – आगंतुकों को बताएं कि आपकी साइट पूरी तरह से पैसे से संबंधित है – अनुमान लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है।
  • तुरंत विश्वास बनाएं – एक ऐसा डोमेन चुनें जो आत्मविश्वासपूर्ण, पेशेवर और वित्तीय रूप से केंद्रित लगे।
  • कीवर्ड से भरपूर एक्सटेंशन के साथ खोज दृश्यता और सहभागिता बढ़ाएं।
  • ब्लॉग, फिनटेक, बजटिंग टूल, क्रिप्टो या वित्तीय सेवाओं के लिए आदर्श।
.money डोमेन क्या है?

.money डोमेन वित्त-केंद्रित शीर्ष-स्तरीय डोमेन है, जिसे वित्तीय विषयों पर काम करने, लिखने या उनसे संबंधित उपकरण विकसित करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह सलाहकारों, व्यक्तिगत वित्त ब्लॉगरों, निवेशकों, फिनटेक कंपनियों और शिक्षकों के लिए एकदम उपयुक्त है।
यह एक्सटेंशन स्पष्टता बढ़ाता है, याद रखने की क्षमता में सुधार करता है और आपके अधिकार को मजबूत करता है - चाहे आप कोई नया टूल लॉन्च कर रहे हों या नकदी प्रवाह प्रबंधन के लिए स्मार्ट टिप्स साझा कर रहे हों।
एक ऐसा ब्रांड बनाएं जो पैसे की बात करे और व्यावसायिक रूप से प्रतिबद्ध हो।
.money के लिए डोमेन जानकारी

टीएलडी
.money
टीएलडी प्रकार
gTLD
न्यूनतम पंजीकरण अवधि
1 वर्ष
पंजीकरण की अधिकतम अवधि
10 वर्ष
क्या गोपनीयता संरक्षण समर्थित है?
हाँ
क्या लॉक समर्थित है?
हाँ
क्या DNSSEC समर्थित है?
हाँ
आईसीएएनएन शुल्क
₹17.44

