.id डोमेन के साथ कई सबडोमेन आते हैं जैसे .sch.id, .co.id, .web.id, .or.id, .ac.id और .my.id, जिनमें से प्रत्येक का अपना अलग उद्देश्य है और वे अलग-अलग जरूरतों को पूरा करते हैं।

.id डोमेन एक कंट्री कोड टॉप-लेवल डोमेन (ccTLD) है जो विशेष रूप से इंडोनेशियाई दर्शकों और बहासा इंडोनेशिया बोलने वालों को लक्षित करने वाली वेबसाइटों के लिए है।

इसके अलावा, कुछ .id एक्सटेंशन के पंजीकरण के लिए विशिष्ट योग्यताओं की आवश्यकता होती है, जिससे विश्वास और विश्वसनीयता बढ़ती है और धोखाधड़ी का जोखिम कम होता है।

गूगल जैसे खोज इंजन स्थानीय वेबसाइटों को प्राथमिकता देते हैं। इसलिए, आपकी वेबसाइट इंडोनेशियाई खोज परिणामों में उच्च रैंक प्राप्त कर सकती है।

इंडोनेशिया में स्थित DNS सर्वरों के साथ, .id डोमेन स्थानीय उपयोगकर्ताओं के लिए तेज़ पहुँच प्रदान करता है।

.id domain typically costs around Rp300,000. At Hostinger, you can get a .id domain for just ₹1,139.00 for the first year (excluding tax), with renewals starting at ₹1,399.00.

However, not all ID extensions can be registered immediately. For some subdomains, there are documents and requirements that you must fulfill.

Registering a .id domain is similar to other domains. Simply enter your desired domain name and .id extension into our domain name search tool to check the availability. If it’s available, you can add it to the cart and complete the purchase.

