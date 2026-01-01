.cab डोमेन क्या होता है?

.cab डोमेन लोगों को उनकी मंज़िल तक पहुँचाने के लिए बनाया गया है। पारंपरिक टैक्सी कंपनियों से लेकर आधुनिक राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म तक, सभी के लिए यह उपयोगी है। यह सहज है और तुरंत संकेत देता है कि आपकी वेबसाइट किस बारे में है।

चाहे आप स्थानीय कैब सेवा चला रहे हों, कोई ऐप लॉन्च कर रहे हों या बुकिंग प्लेटफॉर्म बना रहे हों, .cab डोमेन आपके ब्रांड को गतिशीलता और सुविधा से जोड़ता है।