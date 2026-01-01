यदि आपने पहले से ही कहीं और .pl एक्सटेंशन पंजीकृत कर रखा है, तो यहां बताया गया है कि आप अपने डोमेन नाम को Hostinger पर कैसे माइग्रेट कर सकते हैं:

1. हमारे डोमेन ट्रांसफर टूल का उपयोग करें।

2. अपना मौजूदा डोमेन दर्ज करें और ट्रांसफर पर क्लिक करें।

3. खरीदारी की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए अपने भुगतान विवरण प्रदान करें।

4. अपने वर्तमान रजिस्ट्रार से प्राप्त EPP कोड भरें।

5. ट्रांसफर की पुष्टि करें।

ट्रांसफर प्रक्रिया पूरी करने के लिए आपको .pl डोमेन रजिस्ट्री से एक पुष्टिकरण ईमेल प्राप्त होगा।