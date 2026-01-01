.ch डोमेन के साथ अपने दर्शकों का ध्यान आकर्षित करें
.ch डोमेन का क्या अर्थ है?
.ch डोमेन नाम क्यों पंजीकृत करें?
- एक रचनात्मक .ch डोमेन के साथ अलग दिखें और प्रभावित करें।
- .com की तुलना में कम प्रतिस्पर्धा, जिससे आकर्षक नाम प्राप्त करना आसान हो जाता है।
- सभी के लिए खुला - स्विस निवास की आवश्यकता नहीं है।
.ch डोमेन के बारे में सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न
.ch डोमेन नाम क्या है?
.ch डोमेन नाम स्विट्जरलैंड का आधिकारिक ccTLD (कंट्री-कोड टॉप-लेवल डोमेन) है। 1987 में जारी किया गया, यह दुनिया के सबसे पुराने डोमेन एक्सटेंशन में से एक है। वर्तमान में, 24 लाख से अधिक पंजीकृत .ch डोमेन हैं, जिनमें से कई यूरोप में वेबसाइट मालिकों के हैं।
यह एक्सटेंशन "कॉन्फेडरेटियो हेल्वेटिका" (हेल्वेटिक परिसंघ) का संक्षिप्त रूप है, जो स्विट्जरलैंड का लैटिन नाम है। यह देश की चार आधिकारिक भाषाओं के प्रति तटस्थता का प्रतिनिधित्व करता है।
पिछले कुछ वर्षों में, यह एक्सटेंशन "ch" पर समाप्त होने वाले अंग्रेजी और जर्मन शब्दों के साथ मिलाकर डोमेन हैकिंग के लिए लोकप्रिय हो गया है। कई चीनी वेबसाइट मालिक भी .ch डोमेन का विकल्प चुनते हैं जब उनके वांछित .cn डोमेन नाम उपलब्ध नहीं होते हैं।
.ch डोमेन कौन पंजीकृत कर सकता है?
Any user around the world can register a .ch domain name for their web address.
SWITCH, the official registry for .ch domains, doesn’t require registrants to be Swiss, live in Switzerland, or own a business in the country. It also offers support for internationalized domain names, making them accessible to languages that use non-Latin scripts.
Hostinger के साथ .ch डोमेन कैसे रजिस्टर करें?
Registering a .ch domain extension for your website is simple. All you need to do is:
1. Scroll up to our domain availability checker and search for the right domain name for your website.
2. Finalize the purchase and sign up for a Hostinger account.
3. Complete the domain name registration.
4. Verify the ownership of your new .ch domain name via email.
That’s it! If you need any help, be sure to contact our 24/7 Customer Success team. As an ICANN-accredited registrar, Hostinger is dedicated to offering the best and most secure domain registration service.
Already have a .ch extension registered with another provider? Simply make a transfer request, and we will take care of the migration for you.
.ch डोमेन नामों की कीमत कितनी होती है?
होस्टिंगर पर, .ch डोमेन की कीमत ₹879.00/वर्ष है। अन्य डोमेन एक्सटेंशन के विपरीत, प्रारंभिक पंजीकरण और नवीनीकरण की कीमतें समान हैं।
आज ही अपना .ch डोमेन खोजें और होस्टिंगर पर अपनी वेबसाइट बनाएं। हमने अपने सर्वरों पर होस्ट की गई सभी वेबसाइटों के लिए सर्वोत्तम संभव प्रदर्शन प्रदान करने के लिए अपनी तकनीक को अनुकूलित किया है।
इसके अलावा, अपने डेटा को और सुरक्षित रखने के लिए डोमेन गोपनीयता सुरक्षा और मुफ्त SSL प्रमाणपत्र जैसी सुविधाओं का लाभ उठाएं।