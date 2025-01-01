.host डोमेन नाम क्यों खरीदें?

एक .host डोमेन किसी भी होस्ट के लिए ढेर सारे अवसर प्रदान करता है।

पहली बात तो यह है कि इसकी उपलब्धता पारंपरिक .com या .net डोमेन की तुलना में कहीं अधिक है – आप अपने व्यवसाय के लिए अधिक विकल्पों में से चुन सकेंगे। दूसरी बात, एक यादगार और ब्रांड योग्य डोमेन बनाना आसान होगा – होस्ट का मतलब तो हर कोई जानता है।

अंत में, .host डोमेन की कोई सीमा नहीं होती – यदि आप अधिक अंग्रेजी भाषी बाजारों में प्रवेश करने की योजना बना रहे हैं तो यह एक बेहतरीन विकल्प है।