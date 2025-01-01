अपनी सेवाओं को .host डोमेन के साथ होस्ट करें
₹ 8,729.0097% की बचत₹ 269.00 /पहला वर्ष
.host डोमेन वेब होस्ट, इंटरनेट सेवा प्रदाताओं, डेटा सेंटर मालिकों या यात्रा और आतिथ्य उद्योगों में काम करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए आदर्श हैं।
निःशुल्क WHOIS गोपनीयता सुरक्षा
24/7 सहायता
तकनीकी ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं
यह दर्शाएं कि आप .host डोमेन के साथ होस्टिंग कर रहे हैं।
.host डोमेन एक सामान्य टॉप-लेवल डोमेन (gTLD) है जो होस्टिंग उद्योग के लिए बनाया गया है और इसे कोई भी पंजीकृत कर सकता है। वेब होस्टिंग, रीसेलिंग, क्लाउड सेवाओं और डेटा केंद्रों के अलावा, यह किसी भी होस्टिंग व्यवसाय के लिए एक आदर्श विकल्प है - चाहे वह आवास किराए पर देना हो या कार्यक्रमों का आयोजन करना हो।
आज ही अपना .host डोमेन नाम पंजीकृत करें और आत्मविश्वास के साथ होस्टिंग उद्योग में प्रवेश करें।
.host डोमेन नाम क्यों खरीदें?
एक .host डोमेन किसी भी होस्ट के लिए ढेर सारे अवसर प्रदान करता है।
पहली बात तो यह है कि इसकी उपलब्धता पारंपरिक .com या .net डोमेन की तुलना में कहीं अधिक है – आप अपने व्यवसाय के लिए अधिक विकल्पों में से चुन सकेंगे। दूसरी बात, एक यादगार और ब्रांड योग्य डोमेन बनाना आसान होगा – होस्ट का मतलब तो हर कोई जानता है।
अंत में, .host डोमेन की कोई सीमा नहीं होती – यदि आप अधिक अंग्रेजी भाषी बाजारों में प्रवेश करने की योजना बना रहे हैं तो यह एक बेहतरीन विकल्प है।