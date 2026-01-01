.re डोमेन के साथ सफलता को फिर से परिभाषित करें
₹ 789.00 /पहला वर्ष
चाहे आप रीयूनियन द्वीप पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हों या रियल एस्टेट उद्योग में सफलता हासिल करना चाहते हों, एक .re डोमेन आपके लिए एकदम सही हो सकता है।
अन्य डोमेन एक्सटेंशन्स देखें
निःशुल्क WHOIS गोपनीयता सुरक्षा
24/7 सहायता
तकनीकी ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं
.re डोमेन क्या है?
फ्रांस के रीयूनियन द्वीप के लिए विशेष रूप से बनाया गया, .re टॉप-लेवल डोमेन (TLD) यूरोपीय संघ के देशों, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड या लिकटेंस्टीन में रहने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा पंजीकृत किया जा सकता है। AFNIC द्वारा प्रबंधित, जो .fr डोमेन का भी प्रबंधन करता है, .re एक्सटेंशन एक विश्वसनीय और सुरक्षित विकल्प है।
आज ही अपना .re डोमेन नाम पंजीकृत करें और अपनी व्यावसायिक वेबसाइट को बेहतर बनाएं।
.re डोमेन क्यों चुनें?
- .com या .net की तुलना में कम इस्तेमाल होने वाले डोमेन के साथ अलग दिखें
- अधिक उपलब्धता, जिससे आपको अपने मनपसंद नाम के लिए कई विकल्प मिलते हैं
- आकर्षक, संक्षिप्त और आगंतुकों के लिए आसानी से याद रखने योग्य
- आमतौर पर "रियल एस्टेट" के संक्षिप्त रूप में पहचाना जाता है - संपत्ति पेशेवरों के लिए आदर्श
- कई डोमेन खरीदे बिना अंग्रेजी भाषी बाजारों में आसानी से विस्तार करें।
अंत में, यदि आप रियल एस्टेट उद्योग में काम करते हैं, तो आपको नए अंग्रेजी भाषी बाजारों में प्रवेश करने के लिए अलग से डोमेन खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी।