Businesses that are involved in the artificial intelligence industry (operating in machine learning and robotics, for example) can benefit from registering a .ai domain. Some examples include Fetch.ai, which provides ai for blockchains, and Eightfold.ai, a deep-learning talent intelligence platform. .ai tld helps both brands showcase their expertise in their niche and attract customers.

Do you offer travel-related services to Anguilla? Register this domain extension to show you’re a trusted travel agent operating on this island known for its beautiful coral reefs and beaches.

A .ai extension is also an excellent choice for a domain hack. Imagine you sell bonsai. It would be great to have a website name such as bons.ai – a subtle way to let potential customers instantly know what you sell.