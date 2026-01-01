Donnez vie à vos meilleures idées en ligne avec un nom de domaine en .ai

87,99  €ÉCONOMISEZ 18 %
71,98  € /1ère année

Achetez des noms de domaine .ai et montrez votre passion à la future technologie.

.ai
Gardez une longueur d'avance avec l'enregistrement d'un nom de domaine en .ai

Le nom de domaine .ai a été introduit en tant que domaine de premier niveau de code pays (ccTLD) pour Anguilla, une petite île des Caraïbes. Aujourd'hui, le TLD .ai est un choix exceptionnel pour le monde des startups, principalement utilisé par les entreprises d'intelligence artificielle.
Des milliers d'entrepreneurs et de startups technologiques prospères utilisent cette extension. Maintenant, c'est à votre tour d'enregistrer des noms de domaine .ai et de rester à la pointe des tendances.
Domaine .ai

Les noms de domaine en .ai en valent-ils la peine ?

Les noms de domaine .ai sont les choix populaires pour les entreprises et les startups d'intelligence artificielle. C'est parce que l'IA est devenue une partie essentielle de nombreuses industries, des recommandations automatiques dans les sites e-commerce à l'agriculture intelligente, et sera encore plus avancée à l'avenir.
Domaine .ai

