.ai 도메인으로 최고의 아이디어를 온라인에 구현해 보세요.
₩ 145,54920% 할인₩ 116,438 /첫 해
.ai 도메인을 구매하여 미래 기술에 대한 열정을 보여주세요.
더 많은 도메인 확장자를 확인해 보세요
무료 WHOIS 개인정보 보호 서비스
24시간 주7일 지원
사전 기술 지식 필요 없음
.ai 도메인이란 무엇인가요?
.ai 도메인은 카리브해의 작은 섬나라 앵귈라의 국가 코드 최상위 도메인(ccTLD)으로 도입되었습니다. 오늘날 .ai TLD는 스타트업 업계에서 가장 선호하는 도메인 중 하나이며, 주로 인공지능 관련 기업에서 사용됩니다.
수많은 성공적인 기술 기업가와 스타트업이 이 확장자를 사용하고 있습니다. 이제 당신도 .ai 도메인 이름을 등록하고 트렌드를 선도할 차례입니다.
.ai 도메인을 선택하는 이유는 무엇일까요?
- .ai 도메인은 전 세계 사용자에게 혁신과 미래지향적인 이미지를 전달합니다.
- AI 스타트업, 기술 플랫폼 및 최첨단 도구에 적합합니다.
- 누구나 널리 사용 가능하며, 앵귈라 거주가 필요하지 않습니다.
- 빠르게 변화하는 분야에서 초기 브랜드 인지도를 구축하는 데 도움이 됩니다.
.ai 도메인 FAQ
.ai 도메인 네임에 대해 자주 묻는 질문에 대한 답변을 찾아보세요.