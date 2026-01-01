.ai 도메인이란 무엇인가요?

.ai 도메인은 카리브해의 작은 섬나라 앵귈라의 국가 코드 최상위 도메인(ccTLD)으로 도입되었습니다. 오늘날 .ai TLD는 스타트업 업계에서 가장 선호하는 도메인 중 하나이며, 주로 인공지능 관련 기업에서 사용됩니다.

수많은 성공적인 기술 기업가와 스타트업이 이 확장자를 사용하고 있습니다. 이제 당신도 .ai 도메인 이름을 등록하고 트렌드를 선도할 차례입니다.