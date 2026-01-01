Iskoristite svoje najbolje ideje online s .ai domenom
87,99 €UŠTEDITE 18%71,98 € /Prva god.
Kupite .ai domene i pokažite svoju strast za budućnošću tehnologije.
Provjerite više ekstenzija domena
Besplatna WHOIS zaštita privatnosti
Stalno dostupna podrška
Nije potrebno tehničko znanje
Što je .ai domena?
Domena .ai uvedena je kao državna domena najviše razine (ccTLD) za Angvilu, mali karipski otok. Danas je .ai TLD glavni izbor za svijet startupa, a uglavnom ga koriste tvrtke koje se bave umjetnom inteligencijom.
Tisuće uspješnih tehnoloških poduzetnika i startupa koristi ovo proširenje. Sada je na vama red da registrirate .ai domene i budete ispred trendova.
Zašto odabrati .ai domenu?
- .ai domena signalizira inovaciju i napredno razmišljanje globalnoj publici.
- Savršena za AI startupove, tehnološke platforme i vrhunske alate.
- Široko dostupna i otvorena svima, nije potrebno prebivalište u Angvili.
- Pomaže u uspostavljanju rane prisutnosti brenda u brzo mijenjajućem prostoru.
.ai domena - FAQ
Odgovori na često postavljana pitanja o .ai domenama.