Što je .ai domena?

Domena .ai uvedena je kao državna domena najviše razine (ccTLD) za Angvilu, mali karipski otok. Danas je .ai TLD glavni izbor za svijet startupa, a uglavnom ga koriste tvrtke koje se bave umjetnom inteligencijom.

Tisuće uspješnih tehnoloških poduzetnika i startupa koristi ovo proširenje. Sada je na vama red da registrirate .ai domene i budete ispred trendova.