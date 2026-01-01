O que é um domínio .ai?

O domínio .ai foi introduzido como o domínio de topo de código de país (ccTLD) para Anguilla, uma pequena ilha das Caraíbas. Hoje, o TLD .ai é uma escolha popular no mundo das startups, sendo utilizado principalmente por empresas de inteligência artificial.

Milhares de empreendedores e startups de sucesso na área da tecnologia utilizam esta extensão. Agora, é a sua vez de registar domínios .ai e manter-se à frente das tendências.