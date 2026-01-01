Leve as suas melhores ideias para a internet com um domínio .ai.

Compre domínios .ai e mostre a sua paixão pelo futuro da tecnologia.

.ai
O que é um domínio .ai?

O domínio .ai foi introduzido como o domínio de topo de código de país (ccTLD) para Anguilla, uma pequena ilha das Caraíbas. Hoje, o TLD .ai é uma escolha popular no mundo das startups, sendo utilizado principalmente por empresas de inteligência artificial.
Milhares de empreendedores e startups de sucesso na área da tecnologia utilizam esta extensão. Agora, é a sua vez de registar domínios .ai e manter-se à frente das tendências.
Domínio .ai

Porquê escolher um domínio .ai?

  • Um domínio .ai sinaliza inovação e visão de futuro para um público global.
  • Perfeito para startups de IA, plataformas tecnológicas e ferramentas de ponta.
  • Amplamente disponível e aberto a qualquer pessoa, sem necessidade de residência em Anguilla.
  • Ajuda a estabelecer uma presença de marca desde o início num mercado em constante evolução.
Domínio .ai

Domínio .ai FAQ

Encontre respostas para as perguntas mais frequentes sobre nomes de domínio .ai.

What does .ai domain mean?

Why are .ai domains so popular?

What businesses should buy .ai domain names?

Who can register a .ai domain?

How much do .ai domain names cost?

