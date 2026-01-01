Hva er et .ai-domene?

Domenet .ai ble introdusert som toppnivådomenet (ccTLD) for Anguilla, en liten karibisk øy. I dag er .ai-toppnivådomenet et populært valg for oppstartsbedrifter, hovedsakelig brukt av kunstig intelligens-bedrifter.

Tusenvis av vellykkede teknologigründere og oppstartsbedrifter bruker denne utvidelsen. Nå er det din tur til å registrere .ai-domenenavn og holde deg i forkant av trendene.