Hva er et .ai-domene?

Domenet .ai ble introdusert som toppnivådomenet (ccTLD) for Anguilla, en liten karibisk øy. I dag er .ai-toppnivådomenet et populært valg for oppstartsbedrifter, hovedsakelig brukt av kunstig intelligens-bedrifter.
Tusenvis av vellykkede teknologigründere og oppstartsbedrifter bruker denne utvidelsen. Nå er det din tur til å registrere .ai-domenenavn og holde deg i forkant av trendene.
.ai-domene

Hvorfor velge et .ai-domene?

  • Et .ai-domene signaliserer innovasjon og fremtidsrettet tenkning til et globalt publikum.
  • Perfekt for AI-oppstartsbedrifter, teknologiplattformer og banebrytende verktøy.
  • Bredt tilgjengelig og åpent for alle, ingen krav om bosted i Anguilla.
  • Bidrar til å etablere tidlig merkevaretilstedeværelse i et raskt utviklende område.
.ai-domene

Ofte stilte spørsmål om .ai

Finn svar på ofte stilte spørsmål om .ai-domenenavn.

