Vad är en .ai-domän?

.ai-domänen introducerades som landskodens toppdomän (ccTLD) för Anguilla, en liten karibisk ö. Idag är .ai-toppdomänen ett självklart val för startup-företag, främst använd av företag inom artificiell intelligens.

Tusentals framgångsrika teknikentreprenörer och startups använder den här domänändelsen. Nu är det din tur att registrera .ai-domännamn och ligga steget före trenderna.