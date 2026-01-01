Få dina bästa idéer online med en .ai-domän

1.078,90  krSPARA 20%
863,80  kr /1:a året

Köp .ai-domäner och visa din passion för teknikens framtid.

.ai
Gratis WHOIS-integritetsskydd
Support 24/7
Ingen teknisk kunskap krävs
Se fler domänändelser

Vad är en .ai-domän?

.ai-domänen introducerades som landskodens toppdomän (ccTLD) för Anguilla, en liten karibisk ö. Idag är .ai-toppdomänen ett självklart val för startup-företag, främst använd av företag inom artificiell intelligens.
Tusentals framgångsrika teknikentreprenörer och startups använder den här domänändelsen. Nu är det din tur att registrera .ai-domännamn och ligga steget före trenderna.
.ai-domän

Varför välja en .ai-domän?

  • En .ai-domän signalerar innovation och framåttänkande till en global publik.
  • Perfekt för AI-startups, teknikplattformar och banbrytande verktyg.
  • Brett tillgänglig och öppen för alla, ingen bosättning i Anguilla krävs.
  • Hjälper till att etablera tidig varumärkesnärvaro i en snabbt föränderlig miljö.
.ai-domän

Utforska och välj den bästa toppdomänen för din hemsida

.com

.io

.net

.org

.shop

.site

.space

.store

.tech

.xyz

.club

.es

.eu

.info

.me

.online

.us

.ai-domän - FAQ

Få svar på vanliga frågor om .ai-domännamn.

What does .ai domain mean?

Why are .ai domains so popular?

What businesses should buy .ai domain names?

Who can register a .ai domain?

How much do .ai domain names cost?

Vi bryr oss om din integritet

Denna webbplats använder cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att få data om hur du interagerar med den, samt för marknadsföringssyften. Genom att acceptera godkänner du att lagra cookies på din enhet för annonsinriktning, anpassning och analys enligt beskrivningen i vår Cookiepolicy.