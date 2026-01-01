Få dina bästa idéer online med en .ai-domän
Köp .ai-domäner och visa din passion för teknikens framtid.
Vad är en .ai-domän?
.ai-domänen introducerades som landskodens toppdomän (ccTLD) för Anguilla, en liten karibisk ö. Idag är .ai-toppdomänen ett självklart val för startup-företag, främst använd av företag inom artificiell intelligens.
Tusentals framgångsrika teknikentreprenörer och startups använder den här domänändelsen. Nu är det din tur att registrera .ai-domännamn och ligga steget före trenderna.
Varför välja en .ai-domän?
- En .ai-domän signalerar innovation och framåttänkande till en global publik.
- Perfekt för AI-startups, teknikplattformar och banbrytande verktyg.
- Brett tillgänglig och öppen för alla, ingen bosättning i Anguilla krävs.
- Hjälper till att etablera tidig varumärkesnärvaro i en snabbt föränderlig miljö.
.ai-domän - FAQ
