Φέρτε τις καλύτερες ιδέες σας στο διαδίκτυο με ένα domain .ai

87,99  €ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΤΕ 18%
71,98  € /1ος χρ.

Αγοράστε domains .ai και δείξτε το πάθος σας για το μέλλον της τεχνολογίας.

.ai
Δωρεάν προστασία απορρήτου WHOIS
Υποστήριξη 24/7
Δεν απαιτούνται τεχνικές γνώσεις
Δείτε περισσότερες επεκτάσεις domain

Τι είναι ένα domain .ai;

Το domain .ai εισήχθη ως το domain ανώτατου επιπέδου με κωδικό χώρας (ccTLD) για την Ανγκουίλα, ένα μικρό νησί της Καραϊβικής. Σήμερα, το TLD .ai είναι μια επιλογή για τον κόσμο των νεοσύστατων επιχειρήσεων, που χρησιμοποιείται κυρίως από επιχειρήσεις τεχνητής νοημοσύνης.
Χιλιάδες επιτυχημένοι επιχειρηματίες και νεοσύστατες επιχειρήσεις στον τομέα της τεχνολογίας χρησιμοποιούν αυτήν την επέκταση. Τώρα, είναι η σειρά σας να κατοχυρώσετε ονόματα domain .ai και να παραμείνετε ένα βήμα μπροστά από τις τάσεις.
τομέα .ai

Γιατί να επιλέξετε ένα domain .ai;

  • Ένα domain .ai σηματοδοτεί καινοτομία και πρωτοποριακή σκέψη σε ένα παγκόσμιο κοινό.
  • Ιδανικό για νεοσύστατες επιχειρήσεις τεχνητής νοημοσύνης, τεχνολογικές πλατφόρμες και εργαλεία αιχμής.
  • Ευρέως διαθέσιμο και ανοιχτό σε όλους, δεν απαιτείται διαμονή στην Ανγκουίλα.
  • Βοηθά στην εδραίωση της πρώιμης παρουσίας της επωνυμίας σε έναν ταχέως εξελισσόμενο χώρο.
τομέα .ai

