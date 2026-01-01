Too oma parimad ideed internetti .ai domeeniga
Osta .ai domeene ja näita oma kirge tehnoloogia tuleviku vastu.
Mis on .ai domeen?
Domeen .ai võeti kasutusele väikese Kariibi mere saare Anguilla riigikoodi tippdomeenina (ccTLD). Tänapäeval on tippdomeen .ai idufirmade seas eelistatud valik, mida kasutavad peamiselt tehisintellektiga tegelevad ettevõtted.
Tuhanded edukad tehnoloogiaettevõtjad ja idufirmad kasutavad seda laiendust. Nüüd on teie kord registreerida .ai domeeninimed ja olla trendidest ees.
Miks valida .ai domeen?
- .ai domeen annab ülemaailmsele publikule märku innovatsioonist ja tulevikku suunatud mõtlemisest.
- Sobib ideaalselt tehisintellektiga tegelevatele idufirmadele, tehnoloogiaplatvormidele ja tipptasemel tööriistadele.
- Laiapäraselt saadaval ja avatud kõigile, Anguilla elukohta pole vaja.
- Aitab luua varakult brändi kohalolekut kiiresti muutuvas valdkonnas.
