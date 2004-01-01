.aiドメインで最高のアイデアをオンラインで実現しましょう
.ai ドメインとは何ですか?
.aiドメインは、カリブ海の小さな島国アンギラの国別コードトップレベルドメイン（ccTLD）として導入されました。現在、.ai TLDはスタートアップ企業にとって頼りになる選択肢であり、主に人工知能関連企業で利用されています。
何千人もの成功したテクノロジー起業家やスタートアップがこの拡張子を使用しています。さあ、あなたも.aiドメイン名を登録して、トレンドを先取りしましょう。
.ai ドメインを選択する理由は何ですか?
- .ai ドメインは、世界中のユーザーに革新性と先進性を伝えます。
- AI スタートアップ、テクノロジー プラットフォーム、最先端ツールに最適です。
- アンギラの居住者でなくても、誰でも広く利用できます。
- 変化の激しい分野で早期にブランド プレゼンスを確立するのに役立ちます。
.aiドメインに関するよくある質問
