.ai ドメインとは何ですか?

.aiドメインは、カリブ海の小さな島国アンギラの国別コードトップレベルドメイン（ccTLD）として導入されました。現在、.ai TLDはスタートアップ企業にとって頼りになる選択肢であり、主に人工知能関連企業で利用されています。

何千人もの成功したテクノロジー起業家やスタートアップがこの拡張子を使用しています。さあ、あなたも.aiドメイン名を登録して、トレンドを先取りしましょう。