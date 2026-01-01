Ienesiet savas labākās idejas tiešsaistē ar .ai domēnu
87,99 €IETAUPI 18%71,98 € /1. gadā
Iegādājieties .ai domēnus un parādiet savu aizraušanos ar tehnoloģiju nākotni.
Apskati citus domēna paplašinājumus
Bezmaksas WHOIS privātuma aizsardzība
24/7 atbalsts
Nav nepieciešamas tehniskās zināšanas
Kas ir .ai domēns?
Domēns .ai tika ieviests kā Angiljas, nelielas Karību jūras salas, valsts koda augstākā līmeņa domēns (ccTLD). Mūsdienās .ai augstākā līmeņa domēns ir iecienīta izvēle jaunuzņēmumu pasaulē, ko galvenokārt izmanto mākslīgā intelekta uzņēmumi.
Tūkstošiem veiksmīgu tehnoloģiju uzņēmēju un jaunuzņēmumu izmanto šo paplašinājumu. Tagad ir jūsu kārta reģistrēt .ai domēna vārdus un būt soli priekšā tendencēm.
Kāpēc izvēlēties .ai domēnu?
- .ai domēns globālai auditorijai signalizē par inovācijām un tālredzīgu domāšanu.
- Lieliski piemērots mākslīgā intelekta jaunuzņēmumiem, tehnoloģiju platformām un modernākajiem rīkiem.
- Plaši pieejams un atvērts ikvienam, nav nepieciešama Angiljas dzīvesvieta.
- Palīdz izveidot agrīnu zīmola klātbūtni strauji mainīgā vidē.
.ai domēna BUJ
Atrodi atbildes uz bieži uzdotajiem jautājumiem par .ai domēna vārdiem.