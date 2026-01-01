أطلق العنان لأفضل أفكارك عبر الإنترنت باستخدام نطاق .ai
اشترِ نطاقات .ai وأظهر شغفك بمستقبل التكنولوجيا.
ما هو نطاق .ai؟
تم إطلاق نطاق .ai كنطاق المستوى الأعلى لرمز الدولة (ccTLD) لجزيرة أنغويلا، وهي جزيرة صغيرة في منطقة البحر الكاريبي. واليوم، يُعد نطاق .ai خيارًا شائعًا في عالم الشركات الناشئة، ويستخدمه بشكل أساسي شركات الذكاء الاصطناعي.
يستخدم آلاف رواد الأعمال والشركات الناشئة الناجحة في مجال التكنولوجيا هذا الامتداد. الآن، حان دورك لتسجيل نطاقات .ai والبقاء في طليعة التوجهات.
لماذا تختار نطاق .ai؟
- يشير نطاق .ai إلى الابتكار والتفكير المستقبلي لجمهور عالمي.
- مثالي للشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، والمنصات التقنية، والأدوات المتطورة.
- متاح على نطاق واسع ومفتوح للجميع، ولا يشترط الإقامة في أنغويلا.
- يساعد على ترسيخ حضور مبكر للعلامة التجارية في مجال سريع التطور.
