Kas yra .ai domenas?
Domenas .ai buvo pristatytas kaip šalies kodo aukščiausio lygio domenas (ccTLD) Angilijai, mažai Karibų jūros salai. Šiandien .ai TLD yra pagrindinis startuolių pasirinkimas, daugiausia naudojamas dirbtinio intelekto verslų.
Tūkstančiai sėkmingų technologijų verslininkų ir startuolių naudoja šį plėtinį. Dabar jūsų eilė užregistruoti .ai domeno vardus ir neatsilikti nuo tendencijų.
Kodėl verta rinktis .ai domeną?
- .ai domenas pasaulinei auditorijai signalizuoja apie inovacijas ir ateities viziją.
- Puikiai tinka dirbtinio intelekto startuoliams, technologijų platformoms ir pažangiausiems įrankiams.
- Plačiai prieinamas ir atviras visiems, nereikia būti Angilijos rezidentu.
- Padeda anksti įtvirtinti prekės ženklo žinomumą sparčiai besikeičiančioje erdvėje.
