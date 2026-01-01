Pune-ți cele mai bune idei online cu un domeniu .ai
87,99 €ECONOMISEȘTI 18%71,98 € /primul an
Cumpără domenii .ai și arată-ți pasiunea pentru viitorul tehnologiei.
Ce este un domeniu .ai?
Domeniul .ai a fost introdus ca domeniu de nivel superior (ccTLD) pentru Anguilla, o mică insulă din Caraibe. Astăzi, TLD-ul .ai este o alegere preferată pentru lumea startup-urilor, fiind utilizat în principal de companiile de inteligență artificială.
Mii de antreprenori și startup-uri de succes din domeniul tehnologiei folosesc această extensie. Acum, este rândul tău să înregistrezi nume de domeniu .ai și să fii cu un pas înaintea tendințelor.
De ce să alegi un domeniu .ai?
- Un domeniu .ai semnalează inovație și gândire de viitor pentru un public global.
- Perfect pentru startup-uri de inteligență artificială, platforme tehnologice și instrumente de ultimă generație.
- Disponibil pe scară largă și deschis oricui, nu este necesară rezidența în Anguilla.
- Ajută la stabilirea timpurie a prezenței mărcii într-un spațiu în continuă evoluție.
Întrebări frecvente despre domeniul .ai
