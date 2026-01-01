Ce este un domeniu .ai?

Domeniul .ai a fost introdus ca domeniu de nivel superior (ccTLD) pentru Anguilla, o mică insulă din Caraibe. Astăzi, TLD-ul .ai este o alegere preferată pentru lumea startup-urilor, fiind utilizat în principal de companiile de inteligență artificială.

Mii de antreprenori și startup-uri de succes din domeniul tehnologiei folosesc această extensie. Acum, este rândul tău să înregistrezi nume de domeniu .ai și să fii cu un pas înaintea tendințelor.