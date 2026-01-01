Hozd el legjobb ötleteidet online egy .ai domainnel
Vásároljon .ai domaineket, és mutassa meg szenvedélyét a technológia jövője iránt.
Mi az a .ai domain?
Az .ai domaint Anguilla, egy kis karibi sziget országkód szerinti legfelső szintű domainjeként (ccTLD) vezették be. Ma a .ai TLD a startup világ egyik legnépszerűbb domainje, amelyet főként mesterséges intelligenciával foglalkozó vállalkozások használnak.
Több ezer sikeres tech vállalkozó és startup használja ezt a kiterjesztést. Most rajtad a sor, hogy regisztrálj .ai domain neveket, és lépést tarts a trendekkel.
Miért válasszon .ai domaint?
- A .ai domain az innovációt és az előremutató gondolkodást jelzi a globális közönség számára.
- Tökéletes mesterséges intelligencia startupok, technológiai platformok és élvonalbeli eszközök számára.
- Széles körben elérhető és bárki számára nyitott, nem szükséges anguillai lakhely.
- Segít a márka korai jelenlétének megteremtésében egy gyorsan változó területen.
.ai domain GYIK
Kapjon választ a(z) .ai domainnevekkel kapcsolatosan leggyakrabban felmerülő kérdésekre.