Mi az a .ai domain?

Az .ai domaint Anguilla, egy kis karibi sziget országkód szerinti legfelső szintű domainjeként (ccTLD) vezették be. Ma a .ai TLD a startup világ egyik legnépszerűbb domainje, amelyet főként mesterséges intelligenciával foglalkozó vállalkozások használnak.

Több ezer sikeres tech vállalkozó és startup használja ezt a kiterjesztést. Most rajtad a sor, hogy regisztrálj .ai domain neveket, és lépést tarts a trendekkel.