Mikä on .ai-verkkotunnus?

.ai-verkkotunnus otettiin käyttöön pienen Karibianmeren saaren Anguillan maakohtaisena ylätason verkkotunnuksena (ccTLD). Nykyään .ai-ylitason verkkotunnus on startup-maailman ensisijainen valinta, jota käyttävät pääasiassa tekoälyyritykset.
Tuhannet menestyneet teknologiayrittäjät ja startupit käyttävät tätä verkkotunnuslaajennusta. Nyt on sinun vuorosi rekisteröidä .ai-verkkotunnuksia ja pysyä trendien edellä.
Miksi valita .ai-verkkotunnus?

  • .ai-verkkotunnus viestii innovaatiosta ja tulevaisuuteen suuntautuneisuudesta globaalille yleisölle.
  • Täydellinen tekoälyyn keskittyville startup-yrityksille, teknologia-alustoille ja huippuluokan työkaluille.
  • Laajasti saatavilla ja avoin kaikille, ei vaadi Anguillan asuinpaikkaa.
  • Auttaa luomaan varhaisen brändiläsnäolon nopeasti muuttuvassa tilassa.
.ai-domainin UKK

Vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin .ai-domaineista.

What does .ai domain mean?

Why are .ai domains so popular?

What businesses should buy .ai domain names?

Who can register a .ai domain?

How much do .ai domain names cost?

