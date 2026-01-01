นำเสนอไอเดียที่ดีที่สุดของคุณสู่โลกออนไลน์ด้วยโดเมน .ai
฿ 3,449.00ประหยัด 20%฿ 2,758.00 /ปีที่ 1
ซื้อโดเมน .ai เพื่อแสดงให้เห็นถึงความหลงใหลของคุณในอนาคตของเทคโนโลยี
โดเมน .ai ถูกนำมาใช้เป็นโดเมนระดับบนสุดรหัสประเทศ (ccTLD) สำหรับแองกวิลลา ซึ่งเป็นเกาะเล็กๆ ในทะเลแคริบเบียน ปัจจุบัน โดเมน .ai เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับโลกของสตาร์ทอัพ โดยส่วนใหญ่ใช้โดยธุรกิจปัญญาประดิษฐ์
ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีและสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จหลายพันรายใช้ส่วนขยายนี้ ตอนนี้ถึงเวลาของคุณแล้วที่จะลงทะเบียนชื่อโดเมน .ai และก้าวล้ำนำหน้าเทรนด์
- โดเมน .ai บ่งบอกถึงนวัตกรรมและความคิดก้าวหน้าสู่กลุ่มเป้าหมายทั่วโลก
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสตาร์ทอัพด้าน AI แพลตฟอร์มเทคโนโลยี และเครื่องมือล้ำสมัย
- มีให้ใช้งานอย่างแพร่หลายและเปิดให้ทุกคนใช้งานได้ ไม่จำเป็นต้องมีถิ่นพำนักในแองกวิลลา
- ช่วยสร้างการรับรู้แบรนด์ตั้งแต่เนิ่นๆ ในพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
