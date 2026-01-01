อย่าพลาดข้อเสนอลดราคาปีใหม่!
นำเสนอไอเดียที่ดีที่สุดของคุณสู่โลกออนไลน์ด้วยโดเมน .ai

฿  3,449.00ประหยัด 20%
฿  2,758.00 /ปีที่ 1

ซื้อโดเมน .ai เพื่อแสดงให้เห็นถึงความหลงใหลของคุณในอนาคตของเทคโนโลยี

.ai
ฟรีการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของ WHOIS
สนับสนุนทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านเทคนิค
โดเมน .ai คืออะไร?

โดเมน .ai ถูกนำมาใช้เป็นโดเมนระดับบนสุดรหัสประเทศ (ccTLD) สำหรับแองกวิลลา ซึ่งเป็นเกาะเล็กๆ ในทะเลแคริบเบียน ปัจจุบัน โดเมน .ai เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับโลกของสตาร์ทอัพ โดยส่วนใหญ่ใช้โดยธุรกิจปัญญาประดิษฐ์
ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีและสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จหลายพันรายใช้ส่วนขยายนี้ ตอนนี้ถึงเวลาของคุณแล้วที่จะลงทะเบียนชื่อโดเมน .ai และก้าวล้ำนำหน้าเทรนด์
โดเมน .ai

เหตุใดจึงควรเลือกโดเมน .ai?

  • โดเมน .ai บ่งบอกถึงนวัตกรรมและความคิดก้าวหน้าสู่กลุ่มเป้าหมายทั่วโลก
  • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสตาร์ทอัพด้าน AI แพลตฟอร์มเทคโนโลยี และเครื่องมือล้ำสมัย
  • มีให้ใช้งานอย่างแพร่หลายและเปิดให้ทุกคนใช้งานได้ ไม่จำเป็นต้องมีถิ่นพำนักในแองกวิลลา
  • ช่วยสร้างการรับรู้แบรนด์ตั้งแต่เนิ่นๆ ในพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
โดเมน .ai

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ .ai โดเมน

ค้นหาคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ .ai โดเมน

