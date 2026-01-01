Prineste svoje najlepšie nápady online s doménou .ai

92,99  €UŠETRITE 18%
75,98  € /1. rok

Kúpte si domény .ai a ukážte svoju vášeň pre budúcnosť technológií.

.ai
Bezplatná ochrana súkromia v WHOIS
Nonstop podpora
Nevyžadujú sa žiadne technické znalosti
Skontrolujte ďalšie prípony domén

Čo je doména .ai?

Doména .ai bola zavedená ako doména najvyššej úrovne (ccTLD) pre Anguillu, malý karibský ostrov. Dnes je TLD .ai obľúbenou voľbou pre svet startupov, ktorú používajú najmä firmy zaoberajúce sa umelou inteligenciou.
Túto príponu používajú tisíce úspešných technologických podnikateľov a startupov. Teraz je rad na vás, aby ste si zaregistrovali doménové mená .ai a zostali o krok vpred s trendmi.
Doména .ai

Prečo si vybrať doménu .ai?

  • Doména .ai signalizuje inováciu a progresívne myslenie globálnemu publiku.
  • Ideálna pre startupy v oblasti umelej inteligencie, technologické platformy a špičkové nástroje.
  • Široko dostupná a otvorená pre každého, nevyžaduje sa pobyt na Anguille.
  • Pomáha včas vybudovať si prítomnosť značky v rýchlo sa meniacom priestore.
Doména .ai

