Prineste svoje najlepšie nápady online s doménou .ai
92,99 €UŠETRITE 18%75,98 € /1. rok
Kúpte si domény .ai a ukážte svoju vášeň pre budúcnosť technológií.
Skontrolujte ďalšie prípony domén
Bezplatná ochrana súkromia v WHOIS
Nonstop podpora
Nevyžadujú sa žiadne technické znalosti
Čo je doména .ai?
Doména .ai bola zavedená ako doména najvyššej úrovne (ccTLD) pre Anguillu, malý karibský ostrov. Dnes je TLD .ai obľúbenou voľbou pre svet startupov, ktorú používajú najmä firmy zaoberajúce sa umelou inteligenciou.
Túto príponu používajú tisíce úspešných technologických podnikateľov a startupov. Teraz je rad na vás, aby ste si zaregistrovali doménové mená .ai a zostali o krok vpred s trendmi.
Prečo si vybrať doménu .ai?
- Doména .ai signalizuje inováciu a progresívne myslenie globálnemu publiku.
- Ideálna pre startupy v oblasti umelej inteligencie, technologické platformy a špičkové nástroje.
- Široko dostupná a otvorená pre každého, nevyžaduje sa pobyt na Anguille.
- Pomáha včas vybudovať si prítomnosť značky v rýchlo sa meniacom priestore.
Často kladené otázky o doméne .ai
Nájdite odpovede na často kladené otázky o názvoch domén .ai.