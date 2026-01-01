ما هو نطاق .ai؟

تم إطلاق نطاق .ai كنطاق المستوى الأعلى لرمز الدولة (ccTLD) لجزيرة أنغويلا، وهي جزيرة صغيرة في منطقة البحر الكاريبي. واليوم، يُعد نطاق .ai خيارًا شائعًا في عالم الشركات الناشئة، ويستخدمه بشكل أساسي شركات الذكاء الاصطناعي.

يستخدم آلاف رواد الأعمال والشركات الناشئة الناجحة في مجال التكنولوجيا هذا الامتداد. الآن، حان دورك لتسجيل نطاقات .ai والبقاء في طليعة التوجهات.