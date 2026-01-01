הביאו את הרעיונות הטובים ביותר שלכם לאינטרנט עם דומיין .ai
369.99 ₪חיסכון של 20%295.98 ₪ /שנה ראשונה
קנו דומיינים עם סיווג .ai והראו את התשוקה שלכם לעתיד הטכנולוגיה.
ראו עוד סיומות דומיין
הגנת פרטיות WHOIS חינם
תמיכה 24/7
ללא צורך בידע טכני
מהו דומיין .ai?
דומיין ה-.ai הוצג כדומיין ברמה העליונה (ccTLD) של אנגווילה, אי קטן בקריביים. כיום, דומיין ה-.ai הוא בחירה מועדפת עבור עולם הסטארט-אפים, המשמש בעיקר עסקי בינה מלאכותית.
אלפי יזמי טכנולוגיה וסטארט-אפים מצליחים משתמשים בסיומת זו. עכשיו, תורכם לרשום שמות דומיין .ai ולהישאר צעד אחד קדימה במגמות.
למה לבחור דומיין .ai?
- דומיין .ai מאותת על חדשנות וחשיבה קדימה לקהל עולמי.
- מושלם עבור סטארט-אפים בתחום הבינה המלאכותית, פלטפורמות טכנולוגיה וכלים מתקדמים.
- זמין באופן נרחב ופתוח לכולם, אין צורך במגורים באנגווילה.
- מסייע בביסוס נוכחות מותג מוקדמת במרחב מתפתח במהירות.
שאלות נפוצות אודות דומיין ai
מצאו תשובות לשאלות נפוצות אודות שמות דומיין ai.