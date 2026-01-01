Bedrijven die actief zijn in de kunstmatige intelligentie-industrie (bijvoorbeeld op het gebied van machine learning en robotica) kunnen profiteren van het registreren van een .ai-domein. Enkele voorbeelden hiervan zijn: Fetch.ai, dat AI levert voor blockchains, en Eightfold.ai, een deep learning-platform voor talentinformatie. .ai tld biedt merken de mogelijkheid om hun expertise in hun niche te laten zien en klanten aan te trekken.

Biedt je reisgerelateerde diensten op Anguilla aan? Registreer dan deze domeinextensie om te laten zien dat je een betrouwbare reisagent bent die actief is op dit eiland, dat bekend staat om zijn prachtige koraalriffen en stranden.

Een .ai-extensie is ook een uitstekende keuze voor een domeinhack. Stel dat je bonsai bomen verkoopt. Dan is een websitenaam als bons.ai ideaal – een subtiele manier om potentiële klanten meteen te laten weten wat je verkoopt.