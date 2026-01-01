.tv is het landcode-topleveldomein voor de Polynesische eilandnatie Tuvalu. De gelijkenis met de afkorting voor het woord 'televisie' heeft het online populair gemaakt bij streaming-, media- en entertainmentbedrijven.

Met een .tv-extensie kan een bedrijf dat video's of streamingdiensten aanbiedt zich onderscheiden in een overvolle markt. en bezoekers weten meteen wat ze op de website kunnen verwachten.

Websites die videocontent hosten, vormen de belangrijkste doelgroep voor een .tv-domeinnaam, maar ook andere gebruikers, zoals media- en marketingbedrijven, maken er gebruik van om een associatie met online videomerken te creëren.

Het domein is daarnaast ideaal als je een lokaal bedrijf op Tuvalu runt.