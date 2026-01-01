.app is een generiek topleveldomein (gTLD) bedoeld voor particulieren of bedrijven die een website willen maken voor de marketing van hun desktop- of mobiele apps. Dit domein maakte deel uit van het nieuwe gTLD-programma van ICANN, waarmee nieuwe TLD's in het domeinnaamsysteem werden geïntroduceerd.

Google heeft in 2015 het .app-domein gekocht en is daarmee de officiële registratie-instantie geworden.

Het bedrijf heeft het TLD in de HSTS-preloadlijst opgenomen, waardoor HTTPS voor alle .app-websites vereist is voor het laden in de meeste browsers. Registranten hoeven geen individuele HSTS-registratie of -configuratie uit te voeren, maar ze moeten wel een SSL-certificaat installeren om het protocol mogelijk te maken.

Daarom wordt .app als een veiligere domeinextensie gezien dan andere TLD's.