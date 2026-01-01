Geef je app-downloads een boost met een .app-domein
De perfecte plek voor je app
De waarde van de app-markt wordt geschat op honderden miljarden dollars en het lijkt erop dat het succes voorlopig nog wel zal blijven voortduren. .app is de domeinextensie bij uitstek om je creatie op internet te promoten en je te onderscheiden van de concurrentie.
Sluit je aan bij duizenden app-ontwikkelaars en startups die succesvol zijn geworden met een .app-topleveldomein.
Waarom zou ik een .app-domein registreren?
Met een kort en krachtig .app-adres kun je je innovatietalent tonen op het wereld wijde web. Gebruik je website om te laten zien welke diensten je aanbiedt, beveiligingsupdates te delen en contact te leggen met je community.
