Registreer nu jouw .ca domein

14,99  €BESPAAR 40%
8,99  € /1e jr

Trek een Canadees publiek aan of promoot je merk in Canada met een .ca-domein.

.ca
Gratis WHOIS-privacybescherming
24/7 ondersteuning
Geen technische kennis vereist
Bekijk meer domeinextensies

.ca - een betrouwbaar Canadees domein

Canadezen kopen liever lokale producten of diensten. Maak daar gebruik van en registreer vandaag nog jouw eigen .ca-domein. Daarmee leg je makkelijker contact met de Canadese markt.
Sluit je aan bij miljoenen Canadese bedrijfseigenaren die vol trots een .ca-domein gebruiken voor hun website of e-mailadres en daarmee een trouw publiek aantrekken.
.ca domain

Waarom zou ik kiezen voor een .ca-domein?

Meer dan 80% van de Canadese klanten geeft de voorkeur aan winkelen vanaf een .ca-site vanwege de probleemloze transacties, de mogelijkheid om te betalen in Canadese dollars, de lagere verzendkosten en het voorkomen van douaneproblemen als gevolg van winkelen over de grens.
.ca domain

Ontdek de mogelijkheden en kies de beste TLD voor je website

Koop .ai Domein

Koop .club Domein

Koop .co Domein

Koop .com Domein

Koop .me Domein

Koop .net Domein

Koop .online Domein

Koop .org Domein

Koop .pro Domein

Koop .shop Domein

Koop .site Domein

Koop .space Domein

Koop .store Domein

Koop .tech Domein

Koop .app Domein

Koop .at Domein

Koop .cc Domein

Koop .ch Domein

Koop .dev Domein

Koop .es Domein

Bekijk meer

.ca-domein FAQ's

Vind antwoorden op veelgestelde vragen over .ca-domeinnamen.

Wat is een .ca-domein?

Wie kan een .ca-domein gebruiken?

Is een .com- of .ca-TLD beter?

Zijn .ca-domeinnamen veilig?

Hoe registreer ik een .ca-domeinnaam?

Hoeveel kost een .ca-domein?

Wij geven om jouw privacy

Deze website maakt gebruik van cookies die nodig zijn om de site goed te laten werken en om gegevens te verkrijgen over jouw interactie met de site en voor marketingdoeleinden. Als je hiermee akkoord gaat, ga je ermee akkoord dat er cookies op je apparaat worden opgeslagen voor advertentietargeting, personalisatie en analyse, zoals beschreven in ons Cookiebeleid.