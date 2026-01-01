Wat zijn de voordelen van een .site-domein?

.site is een van de vijf populairste domeinextensies ter wereld - inmiddels is het een gerespecteerde naam op het web. Het grootste voordeel van .site is dat het een neutrale domeinnaam is, waardoor de mogelijkheden eindeloos zijn.

Het is een professioneel domein dat je website en merk laat spreken. Als je met je fysieke bedrijf online wilt gaan, dan heb je een domeinnaam nodig die de nadruk legt op je bedrijf. Een domein dat uitstraalt 'dit is mijn website'. En dat is precies wat een .site-domein doet.