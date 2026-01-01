Zet je bedrijf online met een .site-domein
34,99 €BESPAAR 97%0,99 € /1e jr
Creëer je eigen online ruimte met een .site-domeinnaam.
Bekijk meer domeinextensies
Gratis WHOIS-privacybescherming
24/7 ondersteuning
Geen technische kennis vereist
Ontvang een gratis .site-domein bij Premium webhosting voor 12 maanden.
Wat zijn de voordelen van een .site-domein?
.site is een van de vijf populairste domeinextensies ter wereld - inmiddels is het een gerespecteerde naam op het web. Het grootste voordeel van .site is dat het een neutrale domeinnaam is, waardoor de mogelijkheden eindeloos zijn.
Het is een professioneel domein dat je website en merk laat spreken. Als je met je fysieke bedrijf online wilt gaan, dan heb je een domeinnaam nodig die de nadruk legt op je bedrijf. Een domein dat uitstraalt 'dit is mijn website'. En dat is precies wat een .site-domein doet.
Waarom zou ik kiezen voor een .site-domeinextensie?
Er zijn verschillende redenen waarom mensen kiezen voor een .site-domeinnaam. Zo worden ze vaak aangetrokken tot dit relatief nieuwe domein, wanneer hun gewenste .com- of .org-domein bezet is.
Daarnaast kan .site betrekking hebben op alle sectoren. Het is een extensie met een algemene betekenis. Het is een website - heel simpel.
Ontdek de mogelijkheden en kies de beste TLD voor je website
Bekijk meer
Koop .ai Domein
Koop .club Domein
Koop .co Domein
Koop .com Domein
Koop .me Domein
Koop .net Domein
Koop .online Domein
Koop .org Domein
Koop .pro Domein
Koop .shop Domein
Koop .space Domein
Koop .store Domein
Koop .tech Domein
Koop .app Domein
Koop .at Domein
Koop .ca Domein
Koop .cc Domein
Koop .ch Domein
Koop .dev Domein
Koop .es Domein
.site-domein FAQ's
Vind antwoorden op veelgestelde vragen over .site-domeinnamen.