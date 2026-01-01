Wees herkenbaar met een .co domein
Ga voor een .co-domein en doe mee met de grote namen
.co werd oorspronkelijk gebruikt voor Colombiaanse websites, maar inmiddels is het uitgegroeid tot een van de beste on-demand domeinextensies in de bedrijfswereld. Twitter, Apple en Google - allemaal gebruiken ze de .co-domeinextensie en nu is het jouw beurt om met dit generieke topleveldomein naam te maken op het Internet.
Hou je je niet bezig met ondernemerschap? Geen probleem, de letters 'co' kunnen voor van alles staan: van community tot concerten. Bovendien leent de extensie zich perfect voor het maken van creatieve domeinhacks zoals ta.co en mar.co. De enige beperking van deze domeinextensie is je eigen fantasie.
Waarom zou ik een .co-domein registreren?
Op zoek naar een onvergetelijke domeinnaam, maar heeft iemand anders de .com-versie al in gebruik? Met .co heb je een grotere kans om het domein van je dromen te bemachtigen.
