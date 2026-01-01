Faites partie des grands noms avec le nom de domaine .co

Initialement utilisé pour les sites web colombiens, le nom de domaine .co est devenu l'une des principales extensions de nom de domaine à la demande dans le monde de l'entreprise. Twitter, Apple et Google ont tous adopté des extensions de domaine .co, et c'est maintenant à votre tour de vous faire un nom sur l'internet avec ce nom de domaine générique de premier niveau.

Vous n'êtes pas intéressé par les entreprises ? Les lettres "co" peuvent représenter beaucoup de choses - de la communauté et concert aux noms de domaine créatifs comme ta.co et mar.co. La seule limite de cette extension de nom de domaine est votre imagination.