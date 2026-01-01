Plongez au cœur de votre niche avec un domaine .fish
CHF 41.09ÉCONOMISEZ 76 %CHF 9.69 /1ère année
Un domaine .fish est conçu pour permettre aux marques de produits de la mer, aux amateurs ou aux créateurs de contenu marin de partager leurs produits ou leurs passions.
Comme un poisson dans l'eau
Le domaine .fish est idéal pour les marques d'articles de pêche, les piscicultures, les blogs sur les aquariums, les fournisseurs de produits de la mer, les animaleries, les associations de protection marine et les communautés d'amateurs. Il convient également parfaitement aux guides, aux vlogueurs et aux commerçants spécialisés dans la pêche ou le monde aquatique.
Si votre site web est lié au monde de l'eau – que ce soit à des fins commerciales ou récréatives – .fish vous aide à vous faire une place en ligne.
Pourquoi enregistrer un nom de domaine .fish ?
Un domaine .fish est spécifique, optimisé pour le référencement naturel et facile à mémoriser. Il indique clairement le sujet de votre site et vous permet de vous démarquer de vos concurrents aux noms génériques dans les résultats de recherche et en termes d'image de marque.
Que vous soyez amateur ou professionnel, .fish donne à votre contenu un aspect mémorable.
Prêt à lancer votre ligne ? Enregistrez votre domaine .fish dès aujourd’hui et développez votre présence dans le monde aquatique.