Un nom de domaine .ca est une meilleure option pour les entreprises canadiennes. Le TLD .ca informe les potentiels acheteurs et les moteurs de recherche que votre site internet est détenu par un Canadien, vous aidant ainsi à toucher efficacement la communauté locale. Il dispose également de plus de noms de domaine disponibles que le .com.

Cependant, le nom de domaine .com sera idéal si vous prévoyez de cibler un public international ou si vous n'avez pas de présence physique au Canada, car cette extension est réservée aux entreprises et individus canadiens.

Vous ciblez le marché canadien et international ? L'enregistrement des deux noms de domaine, .com et .ca, est possible – si le nom de domaine est disponible – et vous pouvez facilement rediriger l'un vers l'autre.