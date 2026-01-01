Réussissez un coup de maître avec un domaine .golf
CHF 60.39ÉCONOMISEZ 93 %CHF 4.09 /1ère année
Des clubs de golf aux boutiques spécialisées, en passant par les instructeurs et les fans, un domaine .golf vous assurera un birdie.
Consulter d'autres extensions de nom de domaine
Protection de la confidentialité WHOIS gratuite
Support 24h/24 et 7j/7
Aucune compétence technique requise
Qu'est-ce qu'un domaine .golf ?
Un domaine .golf est conçu pour tout ce qui concerne le golf : parcours, équipements, événements, communautés et coaching.
Que vous fassiez la promotion d'un club de golf, organisiez un tournoi ou lanciez une marque, ce nom de domaine indique clairement aux visiteurs votre activité.
Pourquoi choisir un domaine .golf ?
- Il vous offre une meilleure disponibilité. Il est plus facile de sécuriser le nom de votre marque ou de votre club qu'avec un domaine générique.
- Il témoigne de votre soutien à votre communauté : idéal pour les sites de fans, les forums, les ligues et les réseaux de golf locaux.
- Professionnel et facile à mémoriser, c'est une extension de domaine qui apporte une touche d'élégance à votre présence en ligne.
Touchez les bonnes personnes grâce à un domaine de niche qui distingue votre marque.
Réservez votre domaine .golf et donnez à votre site web un nom qui marque des points.
Informations de domaine pour .golf
TLD
.golf
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
1 an
La protection de la vie privée est-elle prise en charge ?
Oui
Le verrouillage est-il pris en charge ?
Oui
DNSSEC est-il pris en charge ?
Oui
Frais ICANN
CHF 0.15