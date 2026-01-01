Que signifie un domaine .blue ?

Le bleu est une couleur hautement symbolique, souvent associée à la confiance, à la créativité, au professionnalisme et à la paix. C'est pourquoi le .blue convient parfaitement à tous types d'entreprises, des startups technologiques aux initiatives environnementales, en passant par les portefeuilles personnels, les organisations caritatives et les marques de mode.

C’est également une excellente option pour les jeux de mots créatifs et le branding basé sur les couleurs, permettant à votre site web de se démarquer tout en renforçant votre message.