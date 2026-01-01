Was bedeutet eine .blue-Domain?

Die Farbe Blau ist stark symbolträchtig – sie wird oft mit Vertrauen, Kreativität, Professionalität und Frieden assoziiert. Daher eignet sich .blue hervorragend für alles, von Tech-Startups und Umweltinitiativen bis hin zu persönlichen Portfolios, Wohltätigkeitsorganisationen und Modemarken.

Es ist auch eine großartige Option für kreatives Wortspiel und farbbasiertes Branding – so sticht Ihre Website hervor und Ihre Botschaft wird verstärkt.