Verpassen Sie nicht die Angebote zum Neujahrs-Sale!
Erkunden

Setzen Sie ein klares und gleichzeitig ruhiges Statement mit einer .blue-Domain.

25,99  €54 % SPAREN
11,99  € /im 1. Jahr

Cool, gelassen und voller Bedeutung – eine .blue-Domain ist eine einzigartige Möglichkeit, eine einprägsame, emotionsgeladene Online-Identität aufzubauen.

.blue
Kostenloser WHOIS-Datenschutz
Support rund um die Uhr
Keine technischen Kenntnisse erforderlich
Weitere Domainendungen prüfen

Was bedeutet eine .blue-Domain?

Die Farbe Blau ist stark symbolträchtig – sie wird oft mit Vertrauen, Kreativität, Professionalität und Frieden assoziiert. Daher eignet sich .blue hervorragend für alles, von Tech-Startups und Umweltinitiativen bis hin zu persönlichen Portfolios, Wohltätigkeitsorganisationen und Modemarken.
Es ist auch eine großartige Option für kreatives Wortspiel und farbbasiertes Branding – so sticht Ihre Website hervor und Ihre Botschaft wird verstärkt.
Ein Mauszeiger zeigt auf eine Webseite, auf der der Text „www“ angezeigt wird, was auf eine Webadresse hinweist.

Warum sollte man sich für einen .blue-Domainnamen entscheiden?

Mit .blue wählen Sie mehr als nur eine Farbe – Sie wählen ein Gefühl. Es vermittelt Zuverlässigkeit und Ruhe und macht Ihre Website vom ersten Moment an einladender und einprägsamer.
Da .blue weniger gesättigt ist als herkömmliche Domains, haben Sie mehr Flexibilität bei der Namenswahl. Und es steht jedem offen – keine Einschränkungen, nur kreative Freiheit.
Möchten Sie Ihrer Marke Bedeutung verleihen? Registrieren Sie noch heute Ihre .blue-Domain und erwecken Sie Ihre Vision online zum Leben.
Diagramm zur Veranschaulichung eines Netzwerks mit Schloss und Schlüssel, das Sicherheit und Zugriffskontrolle in digitalen Systemen symbolisiert.

Erkunden Sie Optionen und wählen Sie die beste TLD für Ihre Website

.ai

.art

.blog

.click

.cloud

.co

.com

.de

.eu

.gg

.org

.pro

.shop

.site

.space

.store

.tech

.academy

.actor

.ae

Mehr anzeigen

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

Diese Website verwendet Cookies, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website und zum Sammeln von Daten zu Ihrer Interaktion mit der Website sowie zu Marketingzwecken erforderlich sind. Indem Sie diese Cookies akzeptieren, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu, um gezielte Werbung, Personalisierung und Analysen durchzuführen, wie in unserer Cookie-Richtlinie beschrieben.