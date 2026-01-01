Gründen Sie Ihr Unternehmen in Belize oder darüber hinaus mit einer .bz-Domain.
19,99 € /im 1. Jahr
Betreten Sie Belize wie ein Einheimischer oder sprechen Sie ein globales Publikum mit der .bz-Domain an – ideal auch, um zu zeigen, dass Sie geschäftlich tätig sind.
Kostenloser WHOIS-Datenschutz
Support rund um die Uhr
Keine technischen Kenntnisse erforderlich
Was ist eine .bz-Domain?
Eine .bz-Domain ist eine länderspezifische Top-Level-Domain (ccTLD) für Belize. Wenn Sie den Markteintritt in Belize planen, hilft Ihnen eine .bz-Domain dabei, mit den Einheimischen in Kontakt zu treten. Alternativ können Sie diese Domain auch für Ihr Unternehmen in jedem Land und jeder Branche nutzen – aufgrund der Ähnlichkeit zum Wort „Business“ sind .bz-Domains bei Unternehmern sehr beliebt.
Registrieren Sie noch heute Ihre eigene .bz-Domain und zeigen Sie Ihr Engagement für den belizischen Markt.
Warum eine .bz-Domain wählen?
- Offizielle ccTLD von Belize, auch als Kurzform für „Business“ verwendet
- Offen für alle, keine lokalen Einschränkungen
- Ideal für Startups und Unternehmen, die eine kürzere, einprägsame Domain suchen
- Vermittelt Unternehmen ein innovatives und modernes Image
- Im Vergleich zu den stark frequentierten .com-Domains leichter zu sichern.