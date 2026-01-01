Verpassen Sie nicht die Angebote zum Neujahrs-Sale!
Was ist eine .bz-Domain?

Eine .bz-Domain ist eine länderspezifische Top-Level-Domain (ccTLD) für Belize. Wenn Sie den Markteintritt in Belize planen, hilft Ihnen eine .bz-Domain dabei, mit den Einheimischen in Kontakt zu treten. Alternativ können Sie diese Domain auch für Ihr Unternehmen in jedem Land und jeder Branche nutzen – aufgrund der Ähnlichkeit zum Wort „Business“ sind .bz-Domains bei Unternehmern sehr beliebt.
Registrieren Sie noch heute Ihre eigene .bz-Domain und zeigen Sie Ihr Engagement für den belizischen Markt.
Warum eine .bz-Domain wählen?

  • Offizielle ccTLD von Belize, auch als Kurzform für „Business“ verwendet
  • Offen für alle, keine lokalen Einschränkungen
  • Ideal für Startups und Unternehmen, die eine kürzere, einprägsame Domain suchen
  • Vermittelt Unternehmen ein innovatives und modernes Image
  • Im Vergleich zu den stark frequentierten .com-Domains leichter zu sichern.
