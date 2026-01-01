Machen Sie Ihr Unternehmen mit einer .am-Domain bekannt.
43,99 € /im 1. Jahr
Finden und registrieren Sie Ihre .am-Domain mit wenigen Klicks.
Erweitern Sie Ihr Geschäft in Armenien
.am ist die länderspezifische Top-Level-Domain (ccTLD) für Armenien. Egal, ob Sie ein lokales Unternehmen führen oder Ihren Markt auf die Kaukasusregion ausdehnen möchten, .am ist die ideale Domainendung, um mit armenischsprachigen Menschen in Kontakt zu treten, die mit Dram bezahlen.
Registrieren Sie noch heute Ihre .am-Domain und bauen Sie Vertrauen bei armenischen Kunden auf, indem Sie eine Domainendung verwenden, die sie kennen und schätzen.
Werden Sie kreativ mit einer .am-Domain
Obwohl .am die offizielle armenische Top-Level-Domain ist, steht sie jedem offen, unabhängig von der Nationalität. Daher eignet sie sich hervorragend für kreative Domain-Hacks, wie beispielsweise instagr.am, computerprogr.am und buybefore12.am.
Die Endung .am, kurz für „Amplitudenmodulation“ im Rundfunk, eignet sich auch ideal für Radiosender, Podcasts und Streaming-Anbieter. Mit .am wissen Ihre Besucher sofort, dass Ihre Website Audioinhalte anbietet.