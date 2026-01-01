Halten Sie es einfach mit einer .wf-Domain.
9,99 € /im 1. Jahr
Eine .wf-Domain ist für Unternehmen oder Privatpersonen in Wallis und Futuna oder für kreative Domain-Hacks gedacht.
Warum eine .wf-Domain wählen?
Erstellen Sie eine übersichtliche, prägnante Webadresse mit einer flexiblen und wenig genutzten Domain.
- Sichern Sie sich Ihren Wunschnamen – kurze, einprägsame Domains, die oft anderswo nicht verfügbar sind.
- Nutzen Sie regionale Relevanz – ideal für Inhalte mit Bezug zu Wallis und Futuna oder für lokale Sichtbarkeit in französischen Überseegebieten.
- Verwenden Sie sie für Portfolios, Microsites, interne Tools oder kreative Nebenprojekte.
- Eine weniger bekannte Domainendung, die Ihrer Marke mehr Raum gibt.
Was ist eine .wf-Domain?
Eine .wf-Domain ist die länderspezifische Top-Level-Domain (ccTLD) für Wallis und Futuna, ein französisches Überseegebiet. Obwohl sie geografisch spezifisch ist, bietet sie auch Raum für vielfältige kreative oder funktionale Nutzungen.
Egal, ob Sie eine minimalistische Website erstellen, eine Kampagne starten oder einfach nur eine einfache, prägnante Domain wünschen, .wf bietet Flexibilität und Verfügbarkeit – insbesondere für personalisiertes Branding.
Suchen Sie nach einer klaren, kurzen und flexiblen Lösung? Registrieren Sie noch heute Ihre .wf-Domain und gestalten Sie Ihren Webauftritt einzigartig.