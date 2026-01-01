Was bedeutet eine .cz-Domain?

Die .cz-Domain ist eine länderspezifische Top-Level-Domain (ccTLD) für die Tschechische Republik und kann von jedem registriert werden. Wir empfehlen Ihnen, diese ccTLD zu nutzen, wenn Sie planen, Ihr Unternehmen in Tschechien zu gründen – unabhängig von Branche oder Nische.

Sichern Sie sich Ihre eigene .cz-Domain – zeigen Sie, dass Ihre Marke sich dem tschechischen Markt verpflichtet fühlt und hinterlassen Sie einen guten ersten Eindruck bei potenziellen Partnern und Kunden.